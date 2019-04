Goran Bregović je lastnik doma upokojencev

Goran Bregović za svoje nastope računa enormne vsote, prisluženi denar pa vlaga v nepremičnine. Je lastnik tridesetih nepremičnin od Pariza do Carigrada. Med njimi so luksuzne vile pa tudi garsonjere in celo dom upokojencev. Seveda večino nepremičnin oddaja. Vilo v Zagrebu, ki jo je kupil leta 2005, oddaja za 5400 evrov na mesec. V Beogradu ima 15 hiš, vse razen ene oddaja. Kadar je v srbski prestolnici, stanuje v vili na Senjaku, ki jo je obdal z visokim zidom. Na posestvu je postavil paviljon z otroškim igriščem. Ob hiši ima tudi 10.000 evrov vreden rastlinjak, v katerem goji paradižnike in kumare. Glasbenik namreč že nekaj časa trdi, da se sprosti le, kadar vrtnari. To se je naučil od očeta, ki je zelenjavo gojil na balkonu. Bregović ima na vrtu vile zasajenega tudi mnogo sadnega drevja. Lani je med obiranjem češenj padel z drevesa in si poškodoval hrbet.