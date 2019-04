Na to odločitev so se nemudoma odzvali zvezdniki. Ameriška organizacija za pravice LGBT je politike pozvala k ukrepanju. Komičarka in televizijska voditeljica Ellen DeGeneres je bila bolj konkretna in je na svojem twitterju pozvala k bojkotu vseh hotelov, ki so v lasti brunejskega sultana. Ta je lastnik podjetja Dorchester Collection, ki upravlja devet luksuznih hotelov v ZDA, Veliki Britaniji, Franciji in Italiji. Med njimi so denimo The Beverly Hills Hotel v Los Angelesu in Hotel Principe di Savoia v središču Milana ter zgodovinski Le Meurice na Rue de Rivoli v Parizu, kjer v restavraciji kuha slavni chef Alain Ducasse. Poziv k bojkotu se bržkone bolj nanaša na zvezdnike, saj je malo verjetno, da bi navadni smrtniki te hotele in restavracije izbrali za svoja prenočišča in obedovališča. Bojkotu se je poleg Ellen DeGeneres pridružil tudi Elton John, zelo odločen je bil tudi George Clooney, ki je v ameriških medijih objavil javno pismo, češ da so to zelo lepi hoteli, da so zaposleni v njih zelo prijazni, a da gre ves dobiček neposredno v žep »človeka, ki se je odločil kamenjati«. Ob tem javnost še sprašuje, ali bi res pomagali »morilcu nedolžnih ljudi«. Dodal je še, da se je z leti naučil, da morilske režime najlažje kaznuješ tako, da jih udariš po žepu.