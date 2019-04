Janez Slivnik, eden največjih smučarskih strokovnjakov na svetu: Po poti Filipa Gartnerja

Pri 45 letih je Janez Slivnik eden največjih alpskih smučarskih strokovnjakov na svetu. O njegovi trenerski veličini govori podatek, da je bil zadnjih pet let eden glavnih trenerjev v Avstriji, najmočnejši, najbolj organizirani in daleč najbogatejši reprezentanci na svetu. Pred tem je delal s šampionkama, kakršni sta bili Tina Maze in Tanja Poutiainen. Pred petimi leti je postavil trenerske temelje prenove slovenskega alpskega smučanja. Za zdaj kaže dobro, da se bo po 13 letih vrnil v slovensko smučanje.