Podjetje po odločbi sodišča pet let ne bo smelo sodelovati pri javnih naročilih. Plačati bo moralo tudi 12.000 evrov globe, direktor podjetja pa dodatnih 600 evrov, poroča portal.

Kot smo konec marca poročali pri Dnevniku, je podjetje posel s postavitvijo tehničnih ovir ob migrantski krizi dobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti. Pri tem je zatajilo, da ima za 3000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ljubljansko okrajno sodišče je po poročanju časopisa zato odločilo, da je podjetje kršilo zakon o javnem naročanju.

Direktor Bojan Plohl se je po poročanju časopisa v postopku pred sodiščem branil, da je šlo za neevidentirane obveznosti in da zanje ni vedel, saj je za to pooblastil računovodkinjo. Trdil je, da je bila napaka samo v tem, da finančni upravi podjetje ni pravočasno poslalo REK-obrazcev in obračun davka.

Sodnica Jasna Deu pa je ugotovila, da je pripisovanje krivde računovodkinji, za katero sodišču Plohl ni posredoval osebnih podatkov, neutemeljeno, saj bi direktor moral vedeti, da je davke in prispevke treba plačati. »Možno je tudi, da REK-obrazci in obračun DDV niso bili oddani pravočasno prav z namenom, da davčni dolg ne bi bil evidentiran,« je po navedbah časnika zapisala v obrazložitvi sodbe ter dodala, da bi bilo tako izmikanje sicer nesmiselno.