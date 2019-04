Incident na mestnem avtobusu: voznik je bil ves čas miren in priseben

Voznik ugrabljenega avtobusa se je odzval mirno in prisebno. Vodstvo LPP pravi, da se počuti dobro in da do ponedeljka ne bo delal. Predsednik sindikata Enotnost Mirko Savanović opozarja, da vozniki niso zavarovani pred napadi tretjih oseb.