Na 38. zasedanju generalne skupščine zveze lig so danes v Lizboni razpravljali predvsem o morebitni prihodnji širitvi evropskih tekmovanj. V združenju so se načrtom, po katerih naj bi po letu 2024 spremenili evropska klubska tekmovanja tako, da bi bile tekme tudi ob koncih tedna, odločno uprli in zavzeli trdno stališče, da so termini ob sobotah in nedeljah lahko namenjeni le domačim ligaškim tekmam.

Pri tem so se oprli na dolgo tradicijo takšnih tekem in opozorili na pravice navijačev, da konec tedna v miru spremljajo svoje moštvo v domačem tekmovanju. V združenju menijo, da je sedanji sistem razdelitve med evropskimi in domačimi tekmovanji dober, še enkrat pa so poudarili, da morajo imeti nacionalne lige pristojnosti odločati o koledarjih, strukturi in terminih svojih tekmovanj.

Ob tej priložnosti so pozvali vse klube na posvetovalni sestanek o tej temi, ki bo 6. in 7. maja v Madridu. Dan zatem pa se bodo predstavniki izvršnega odbora združenja evropskih lig sestali še z vodstvom evropske nogometne zveze (Uefa), tema sestanka bodo prav evropska tekmovanja in njihov razvoj po letu 2024. V današnjem sporočilu za javnost so zapisali, da upajo, da bo ta sestanek zagotovil odprte odnose, ki bodo koristili vsem klubom in ligam v Evropi.

Na skupščini so sicer med pridružene članice sprejeli še severnoirsko ligo, tako da je zdaj vseh članic, stalnih in pridruženih, 36, med njimi so tudi praktično vse najmočnejše (angleška premier liga, francoska, španska, nemška, italijanska liga ...), na seznamu pa ni slovenske nogometne lige.