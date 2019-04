Člani vlade BiH so po četrtkovi seji sporočili, da bodo od predsedstva države zahtevali, da za varovanje vzhodne meje angažirajo inženirske enote vojske, kot tudi večje število policistov iz vseh koncev države.

Kot so sporočili, je bilo v prvih treh mesecih zabeleženih nekaj več kot 3800 nezakonitih migrantov, kar je več kot trikrat več, kot v enakem obdobju lani. Samo v zadnjem tednu marca so registrirali nekaj manj kot 500 ilegalnih migrantov. V prvem letošnjem trimesečju pa je prošnjo za azil vložilo pet oseb.

Največ migrantov je iz Pakistana ali nekaj manj kot tretjina vseh. Približno vsaki deseti pa je iz Sirije, Iraka, Alžirije ali Maroka.

Medtem je policija unsko-sanskega kantona danes sporočila, da izvajajo dodatne ukrepe za ustavitev migrantov, ki prihajajo na območje tega severozahodnega kantona BiH v poskusu vstopa na Hrvaško in naprej proti ostalim članicam EU.

Med drugim ustavljajo potniške vlake iz smeri Sarajeva ter osebam, za katere ugotovijo, da so ilegalni migranti, preprečujejo nadaljevanje potovanja proti Bihaću. Kot so pojasnili, so migrantski centri v Bihaću, Veliki Kladuši in Cazinu, polni. Migrante naj bi vračali v centre v notranjosti države. Podobne ukrepe izvajajo tudi v delu srbske entitete BiH Republike srbske ob meji s Hrvaško.