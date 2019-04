Odmevi münchenskega procesa.

V Münchenu so stali pred sodiščem vodja nemških fašistov v Bavarski Hitler in general Ludendorff s tovariši, obtoženi veleizdaje proti nemški republikanski državi. Obtoženci so zagrešili pač najtežji zločin proti državi, ko so z orožjem v roki skušali odstraniti bavarsko vlado ter postaviti svojo diktatorsko oblast nad deželo in potem nad celo državo. Obtoženci so proces spremenili v pravo šovinistično in militaristično agitacijo in ko so par tednov govorili o vsenemškem nacijonalizmu, o sili in slavi nemškega orožja, o boju proti socializmu – marksizmu, ko so se rogali ustanoviteljem nemške republike, pacifistom, Vatikanu, vsem glasilcem svetovnega miru in sprave itd., je zastopstvo nemške republikanske države zlezlo pod klop in razsodba v tem procesu je bila prava parodija pravice. General Ludendorf je bil oproščen, oprostitev drugih obtožencev se je pa markirala z malimi globami ter s pogojnim in odložljivim trdnjavskim zaporom. Trdnjavski zapori v Nemčiji so še iz fevdalnih časov ter pomenijo nekak »častni« zapor. – Oficirje, junkerje in druge »visokorodne« so pošiljali radi dvobojev in raznih kravalov v gradiče, kjer so imeli navidezno nadzorstvo profoza, a so se lahko svobodno šetali, popivali v kazini ter dobivali celo dopuste iz trdnjavskih »zaporov«. V take razkošne zapore, ki bi se po pravem morali imenovali letovišča, bodo sedaj poslali Hitlerja in tovariše za par mescev ali tednov, obsodba se pa glasi na 5 in poldrugo letni trdnjavski zapor. (…)

Straža, 4. aprila 1924

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.s