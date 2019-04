V spomin: Slavko Krušnik: Za če bo preveč časa

Ko sem se leta 1985 znašel pri založbi Kmečki glas kot urednik knjižnih leposlovnih izdaj, sem si želel razširiti krog sodelavcev, ki se je tedaj omejeval skoraj izključno na pisce domačijske literature. Boštjan Pirc, naš direktor, se je name zanesel, vseeno pa mi je priporočil, naj novačim ljudi, ki pišejo »zanimivo in šegavo kot ti, a tudi poljudno in razumljivo našemu podeželskemu občanu kot ne ti«.