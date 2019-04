Kam z »duhoviteži«

Tako kot med Mariborčani in Ljubljančani se iskrijo duhovičenja in »duhovičenja« tudi med Avstralci in Novozelandci, pravzaprav Ozzieji in Kiwiji. Neokusnosti na nobeni strani ne manjka, a svetovno odmevnost si je prislužil bolj ko ne že odslužen avstralski televizijski voditelj Sam Newman, nekdanji igralec tamkajšnje inačice nogometa, ki se je nekaj let preizkušal tudi kot avtomobilski dirkač, televizijski mreži Channel Nine pa je leta 2008 dovolil, da je za oddajo »60 minut« posnela operacijo njegove prostate. Ko se je Nova Zelandija ovila v žalost zaradi grozljivega napada Avstralca na muslimanske vernike v Christchurchu in je premierka Jacinda Ardern žela vsestranska priznanja za državniško držo ter ravnanje v tragediji, se je »duhovitež« obregnil ob njen naglas. In to na resnično bizaren način. V tvitu po njenem nastopu v parlamentu, v katerem je dejala, da nikoli ne bo izgovorila imena morilca, ker si gre po imenu zapomniti le nedolžne žrtve, je zapisal: »Hvala nebesom, premierka NZ je dejala, da ne bo nikoli izgovorila imena terorista. Kako neprijetno raskav je njen naglas?« Na Newmana, ki je do lani vodil športno-zabavno oddajo The Footy Show, osredotočeno na avstralski nogomet, se je nemudoma vsul plaz upravičenih kritik. Zagotovo je bila na mestu tista, ki mu je povedala, da ima mlada novozelandska premierka več ugleda, kot ga bo 73-letni »odsluženec« kdajkoli imel. No, slednji ni obmiroval in se je spravil kar nad vse Kiwije. »Naj bo jasno, da to (prejšnji tvit, op. p.) nima nobene zveze z njenim (premierkinim, op. p.) sočutjem. Povezano je z odurnim naglasom, ki ga gojijo NZ (Novozelandci, op. p.). Zdaj pa udarite, da sem rasist. Naj to okupira vaše majhne možgane,« je tvital Newman, sicer leta 2002 vpisan v Australian Football Hall of Fame (hišo slavnih avstralskih nogometašev), a zadnje čase vse bolj »slaven« zaradi rasističnih, homofobnih in drugih izpadov, med drugim zaradi lanskega zatrjevanja, da muslimani nimajo nič skupnega s preostalimi Avstralci.