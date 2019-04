Eksodus možganov

Katerina Filip je diplomirana učiteljica angleščine, pri svojih 34 letih pa se preživlja kot čistilka. To delo je našla na Češkem, potem ko je domačo Ukrajino skupaj z desetletje mlajšim možem zapustila zaradi prenizke plače za normalno življenje, vsepovsod navzoče korupcije in negotovosti zaradi spopadov na njenem vzhodu. »Ljubimo Ukrajino, a nam ljubezni ne vrača,« je dopisnici NBC News potožila med kratko vrnitvijo v Kijev z bridkim dodatkom, da v domovini ne vidi nobene prihodnosti za svojo družino. Katerina je le ena izmed več milijonov Ukrajincev, ki so v minulih letih zapustili državo v zanjo zdaj že uničujočem odhodu zlasti mladih in izobraženih prebivalcev. Tako imenovanega odliva možganov uradna statistika sicer ne beleži, saj so zadnji popis opravili pred skoraj desetletjem, neuradno pa državo zadnja leta zapusti tudi do 100.000 ljudi na mesec, od razglasitve neodvisnosti pa se je skupno število prebivalcev v tej nekdanji sovjetski republiki z 52 milijonov skrčilo na 44 milijonov, z napovedmi, da jih bo ob sedanjih trendih čez pet desetletij le še 28 milijonov. V nasprotju s predsednikom Petrom Porošenkom, ki se mu kljub uvrstitvi v drugi krog volitev izmika ponovitev mandata in je svoj čas dejal, da je »ekonomska migracija normalen proces«, je Henadij Zubko, podpredsednik vlade, prepričan, da gre pri odhodu sodržavljanov za »največjo nevarnost, s katero se srečuje Ukrajina ob vojaški agresiji Rusije«. Katerina Porošenku odgovarja še bolj neposredno: »Če je diplomirana učiteljica pripravljena doma zapustiti vse in čistiti tla na tujem, potem to zagotovo ni normalno.« In dodaja, da ima le eno življenje, zato ni pripravljena čakati še nadaljnjih deset let, da se bodo vsaj osnovne stvari v Ukrajini spremenile. S tem se strinja tudi mož Vasil, s katerim sta se spoznala, ko se je kot še ne dvajsetleten fant boril na frontni črti na ukrajinskem vzhodu. Na vprašanje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se s Češkega, kjer dela kot krovec, vrnil v domovino, ki jo je branil z orožjem, odvrne: »Če bi bilo kaj upanja, nikoli ne bi odšla.«