Med dvema ognjema

V začetku leta 2017 sta vlogi za vpis med izvajalce javno veljavnega šolskega programa na ministrstvo za izobraževanje vložili dve zasebni šoli: osnovna šola Lila in osnovna šola Adriatik. Osnovna šola Lila danes deluje na Viču. Poleg temeljnega programa najmanj devetih obveznih predmetov, ki jih predpisuje država (slovenščina, matematika, angleščina, naravoslovje…), imajo otroci v svetli opečnati stavbi na predmetniku še posebne predmete, kot sta Osebni razvoj ter Razumevanje ljudi in sodelovanje. Otroci so po starosti sicer razdeljeni v razrede, a v skladu s »filozofijo« šole so razdeljeni tudi na pravljične, če ne kar mitološke skupine – Diamantne tigre, Vodna vrata in Ognjene koale.