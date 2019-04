Osemletni prvak iz zavetišča

Vsakoletno tradicionalno šahovsko tekmovanje v ameriški zvezni državi New York je spisalo še eno zelo ameriško zgodbo. V kategoriji učencev tretjih razredov osnovne šole je zmagal osemletni Nigerijec Tanitoluwa Adewumi, ki se je s to igro prvič srečal pred letom dni, ko se je šolsko vodstvo strinjalo, da se lahko šahovskemu klubu pridruži brez plačila članarine. Tani, kot ga kličejo vrstniki ter oče Kayode in mama Oluwatoyin, ki sta v ZDA kot kristjana zbežala pred nasiljem teroristične skupine Boko Haram, razen izjemnega talenta nima ničesar drugega. Družina namreč živi v zavetišču za brezdomce, čakajoč, da oblasti odgovorijo na njihovo prošnjo za pridobitev političnega zatočišča. Tani je postal prvak z zmagami nad tekmeci, ki jim starši z dragimi zasebnimi šahovskimi urami utirajo pot, njegov mentor na šoli Shawn Martinez pa pravi, da še ni doživel, da bi se v tako kratkem času zgolj z lastno zavzetostjo kdo prebil do njegovega sedanjega rezultata, ki ga v maju vodi na vseameriško prvenstvo. Še eno zgodbo pa je spisala ameriška javnost, ki jo je spodbudila zgodba o brezdomnem prvaku, objavljena v New York Times. Zdaj že običajna spletna dobrodelna akcija na GoFundMe je z več tisoč darovalci Tanijevi družini zagotovila več kot 240.000 dolarjev, poleg tega ji je nekdo za leto dni ponudil najem stanovanja brez plačila. O njihovi usodi pa se bo pravzaprav zares odločalo avgusta, ko jih bodo zaslišale imigracijske oblasti. Tedaj bomo morda tudi videli, koliko v Trumpovih časih veljajo besede bivšega ameriškega predsednika Billa Clintona. Ta je malega Tanija prek Twitterja povabil, naj ga obišče v pisarni v Harlemu, skupaj z ugotovitvijo, da »begunci bogatijo našo nacijo, saj je talent univerzalen, četudi dane priložnosti niso«.