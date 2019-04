Najbolj zapravljivi so bili pri trenutno drugouvrščenemu Liverpoolu, kjer so med 1. februarjem 2018 in 31. januarjem 2019 za zastopnike igralcev namenili slabih 50 milijonov evrov. S 30,2 milijona in 27,9 milijona evrov sledita Chelsea in Manchester City. V championshipu, angleški drugi ligi, so v ta namen porabili več kot 58 milijonov evrov, medtem ko v tretji angleški ligi na Sunderland več kot polovica ligaškega izdatka (6,4 milijona).

Provizije nogometnih agentov so poskočile, čeprav so angleški klubi v primerjavi z lansko sezono za prestope porabili 580 milijonov evrov manj. Zveza nogometnih navijačev (Football Supporters' Federation) je opozorila na večjo transparentnost, ko govorimo o tem, kako klubi porabijo denar, saj se bodo po njihovi oceni navijačem številke zdele šokantne. »Mnogim se bodo zdele ogromne vsote, ki ne ostanejo na igrišču, šokantne. Posebej v času, ko se mnogi nižjeligaši soočajo z resnimi finančnimi težavami,« povzema BBC.