Komisija je leta 2017 pod lupo vzela nemške znamke BMW, Daimler in znamke iz skupine Volkswagen - Volkswagen, Audi in Porsche, t. i. krog petih. Ti naj bi omejevali konkurenco na področju tehnologije za zmanjševanje škodljivih izpustov.

»Posledično evropski potrošniki morda niso imeli možnosti kupiti avtomobilov z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Proizvajalci imajo sedaj priložnost, da se odzovejo na naše ugotovitve,« je dejala evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager. Če bo odločitev potrjena, podjetjem grozijo milijardne kazni.

Proizvajalci naj bi se dogovarjali v primeru dveh sistemov - med letoma 2006 in 2014 naj bi se dogovarjali o omejitvah rabe dodatka adblue v katalizatorjih SCR v dizelskih avtomobilih. V letih od 2009 do 2014 pa naj bi sodelovali pri zadrževanju uvajanja t. i. Ottovih filtrov za trdne delce (OPF) v bencinskih avtomobilih.

V Daimlerju ne pričakujejo kazni

Podjetja so torej imela tehnologijo, a so vseeno omejevala dostop kupcev do okolju prijaznejših vozil, je opozorila komisija.

Iz Daimlerja so sporočili, da ne pričakujejo kazni. »Daimler je v zgodnji fazi in celovito sodeloval z Evropsko komisijo kot glavna priča in zato ne pričakuje kazni v tej zadevi,« so zapisali po navedbah nemške tiskovne agencije dpa.

V Volkswagnu so med drugim napovedali, da bodo odločitev komisije preučili, šele nato pa jo bodo lahko komentirali.