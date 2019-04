»Za zdaj še nimamo nobenih napovedi, kako se bo telefon prodajal,« je po poročanju tiskovne agencije dpa povedala Samsungova tiskovna predstavnica. Še ta mesec namerava svoj prvi telefon s podporo za 5G predstaviti tudi Samsungov domači tekmec LG.

Naročila so danes uradno začeli sprejemati trije južnokorejski mobilni operaterji SK Telecom, Korea Telecom in LG Uplus, potem ko so v sredo zvečer nekaj pred napovedanim rokom pohiteli z vzpostavitvijo svojih omrežij 5G. Zbali so se namreč, da jih bo prehitel ameriški Verizon.

Verizon je v sredo sporočil, da je nekaj tednov pred napovedjo prav tako vzpostavil svoje storitve v omrežju 5G, vendar pa za zdaj le v določenih predelih Chicaga in Minneapolisa.