»Obe naši javni televiziji sta sokrivi, da v Nemčiji ni novega teniškega razcveta. In to se ne bo spremenilo, dokler bodo v njihovi programski shemi imele tekme tretje nemške nogometne lige prednost pred finalom Wimbledona,« je bil v pogovoru za omenjena časnika oster in neposreden 51-letni Boris Becker.

Becker, v času njegove kariere so ga klicali »bum-bum«, je šestkrat slavil na turnirjih za grand slam. Trikrat je zmagal v Wimbledonu, dvakrat na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu in enkrat na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, skupno pa je dosegel 49 zmag na turnirjih serije ATP.

Po koncu igralske kariere se je poskusil na številnih področjih, a bolj ali manj na vseh pogorel. Še najbolj resno je deloval v obdobju, ko je bil trener in svetovalec slovitega srbskega igralca Novaka Đokovića.