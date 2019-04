Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, sta osumljena moška s posebej prirejenim profesionalnim vlomilskim orodjem zlomila cilindrični vložek ključavnice optike in tako vlomila vanjo. Njuno početje je opazil en od bližnjih sosedov in o tem takoj obvestil policijo. Na podlagi njegove informacije so policisti oba osumljenca prijeli na kraju dejanja, tako da jima tatvine ni uspelo dokončati.

V času njunega pridržanja so kriminalisti opravili hišne preiskave v objektih, ki sta si jih med bivanjem v Mariboru najela, in preiskavo osebnega avtomobila, ki sta ga uporabljala. Ob tem so zasegli pomembne dokaze za kazenski postopek in več profesionalnega vlomilskega orodja.

V preiskavi so kriminalisti tudi ugotovili, da sta osumljenca načrtovala še več tovrstnih vlomnih tatvin v prodajalne oziroma optike na območju Slovenije.