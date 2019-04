Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je lani intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem čim prej omogoči poslovanje preko platforme Amazon Europe. Želeli so si čim hitrejše rešitve, saj se, kot poudarjajo, zavedajo pomembnosti tega prodajnega kanala za slovenska podjetja.

Predstavniki Amazona so sicer na zadnjem srečanju z ministrstvom, ki je potekalo konec lanskega leta v Bruslju, pojasnili zadržke do omogočanja poslovanja slovenskih podjetij prek spletne trgovine Amazon Europe. Sledilo je še nekaj usklajevanj, ki so pripeljala do rešitve, s katero je Amazon v začetku marca seznanil gospodarsko ministrstvo.

Amazon je že začel z izvajanjem potrebnih investicijskih aktivnosti za tehnično prilagoditev spletnega poslovanja, ki bo omogočala uvrstitev Slovenije med podprte države za poslovanje podjetij prek platforme Amazon Europe. V Amazonu pričakujejo, da bodo vse potrebne rešitve urejene v tretjem letošnjem četrtletju, torej najpozneje do jeseni.