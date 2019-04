Tedanjega šefa tajne policije Radomirja Markovića in visokega predstavnika službe državne varnosti Milana Radonjića so obsodili na po 30 let zapora, še drugega visokega predstavnika državne varnosti Ratka Romića in nekdanjega agenta varnostne službe Miroslava Kuraka pa na po 20 let zapora. Kurak je sicer še vedno na begu.

Romiću in Radonjiću so upoštevali tudi čas, ki sta ga preživela v priporu in hišnem priporu. Marković pa že prestaja 40-letno zaporno kazen zaradi poskusa umora opozicijskega voditelja leta 1999, ko so umrli štiri ljudje. Ker se v Srbiji zaporne kazni ne seštevajo, bo prestajal najvišjo dosojeno.

Tožilstvo je za četverico sicer v tem primeru zahtevalo najvišjo, 40-letno zaporno kazen.

Sojenje se je pričelo leta 2015 in takrat je odvetnik družine umorjenega novinarja Slobodan Ružić zatrdil, da je umor lahko kot edini naročil nekdanji srbski predsednik Slobodan Milošević. Tožilstvo je vpletenim očitalo, da so Ćuruvijo umorili zaradi njegovega nastopanja v Srbiji in tujini ter kritik na račun državne oblasti, da bi tako vplivali na javno mnenje. Delovali naj bi kot organizirana kriminalna skupina, v kateri je imel vsak svoje naloge in cilje.