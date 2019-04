Snemanje nadaljevanja filmske uspešnice z naslovom The Hitman's Wife Bodyguard režiserja Patricka Hugesa bo v Rovinju potekalo nekaj tednov. Hrvaška komercialna televizija Nova TV je v sredo že predvajala posnetke preizkusov nekaterih kaskaderskih prizorov padcev v morje. Svoje vratolomnosti naj bi kazali tudi ob znani rovinjski cerkvi svete Evfemije.

V središču najbolj znanega turističnega mesta v hrvaški Istri gradijo filmski kamp. Gostitelji v Rovinju so pripravljeni za namestitev in pogostitev Freemana, Jacksona, Hayekove in Reynoldsa, danes poroča Jutarnji list.

Izpostavlja, da so snemanje filma začeli v Londonu prejšnji mesec ter da sledi del produkcije na Hrvaškem. Filmska ekipa bo po večtedenskem delu v Rovinju kratek čas snemala tudi na Reki, v prvi polovici maja pa jih pričakujejo tudi v Zagrebu, kjer naj bi v dveh tednih posneli tudi nekatere spektakularne akcijske prizore pri muzeju Mimara in zahodni železniški postaji.

Hrvaška je postala zanimiva za snemanje hollywoodskih celovečercev, potem ko so v Dubrovniku posneli uspešnice, kot so Igra prestolov in Vojna zvezd, ki so dodatno povečale obisk turistov.