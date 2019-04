Prodaja samostojnih navigacijskih naprav je v zadnjih letih močno upadla, saj so jih nadomestile aplikacije, vgrajene v mobilni telefon, kljub temu pa jih številni še uporabljajo za iskanje poti v neznanih krajih, so zapisali v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Opozorili so, da bi lahko predvsem starejši modeli 6. aprila začeli prikazovati napačen čas in datum, saj se bo takrat končalo drugo 1024-tedensko obdobje od začetka štetja v sistemu satelitske navigacije. Pri prvem tovrstnem prelomnem datumu, 21. avgusta 1999, je bilo v obtoku bistveno manj navigacijskih naprav kot danes, zato težave takrat praktično niso zaznali, so dodali.

Pri navigacijskih napravah, ki na to spremembo ne bodo pripravljene, se bosta začela prikazovati napačen čas in datum, kar bo vplivalo tudi na nekatere druge funkcionalnosti, kot je na primer prikaz časa ob snemanju poti, izračun časa sončnega vzhoda in zahoda in podobno, so navedli na zvezi. Proizvajalci sicer zatrjujejo, da ponastavitev časa ne bo vplivala na izračun poti in vodenje do cilja, bo pa prikazan napačen čas prihoda na cilj.