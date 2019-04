Vodja zvezne policije Ricardo Saadi je po pisanju francoske tiskovne agencija AFP na četrtkovi novinarski konferenci povedal, da je požar izbruhnil v avditoriju, vzrok pa je bila neustrezna montaža klimatskih naprav, saj pri njej niso upoštevali navodil proizvajalcev.

Najprej je zgorel avditorij v pritličju štirinadstropne zgradbe, požar pa je nato divjal še šest ur. Kot je pokazala preiskava, v muzeju razen gasilnih aparatov tudi ni bilo nobene opreme, s katero bi lahko nadzorovali požar - niti alarmov, niti protipožarnih vrat.

Nacionalni muzej v Rio de Janeiru je najstarejši muzej v državi, v sedanji obliki je obstajal od leta 1892. Pred tem je bila stavba sedež portugalske kraljeve in kasneje brazilske cesarske družine.

Muzej se je ponašal z geološko, botanično, paleontološko in arheološko zbirko in je veljal za eno najpomembnejših razstavišč Južne Amerike. Zbirka je obsegala približno 20 milijonov eksponatov.

Uničenih je bilo 90 odstotkov eksponatov

Poleg predmetov iz regije so v muzeju hranili tudi egipčanske mumije, grške kipe in etruščanske artefakte. Tam sta bila tudi najstarejši človeški fosil, najden na območju današnje Brazilije, in največji meteorit, ki so ga našli, težek 5,3 tone.

Po mnenju vodstva muzeja je bilo v požaru 2. septembra lani uničenih 90 odstotkov eksponatov. Od tedaj po pisanju AFP na ducate antropologov, arheologov in paleontologov vsak dan po devet ur prečesava ostanke muzeja, katerega zidovi še stojijo, medtem ko je bila večina notranjih zidov in strehe uničena.

Muzej se je sicer zadnja leta soočal s pomanjkanjem sredstev, leta 2015 so ga pod predsednico iz leve Delavske stranke Dilmo Rousseff zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje celo zaprli.