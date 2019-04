»Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je prepričano, da naslovnica tednika Mladina z 22. marca 2019 krši načela svobode tiska in izražanja in da dejanja, kot je objava naslovnice, škodijo sicer odličnemu dvostranskemu sodelovanju naših držav,« je zapisano v verbalni noti, ki jo je pridobila Mladina.

Na MZZ so jim izvor note potrdili, prav tako tudi, da so na noto odgovorili: »V odgovoru smo zapisali, da MZZ pri izvajanju politik in aktivnosti dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev, niti je ne ocenjuje.«

Madžarsko je razburila naslovnica Mladinine, na kateri se prvak SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu, ki medtem drži roko v fašističnem pozdravu.

Kot piše Mladina, je nota le zadnja v vrsti madžarskih reakcij. Pred tem je pismo Mladini poslala madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi in ji očitala, da si ne prizadeva za prijateljstvo med narodi in da njeni članki ne odsevajo dejstev.

Poleg nje se je ta teden o Mladini na svoji spletni strani razpisal tudi Zoltan Kovacs, tiskovni predstavnik madžarske vlade in zapisal, da ga zgodovinsko zmedena in neprofesionalna drža Mladine, »nekoč glasnice Komunistične partije«, nikakor ne preseneča.

V Mladini jezo Orbanove vlade pripisujejo dejstvu, da se je Mladinina karikatura v preteklih tednih precej hitro razširila znotraj madžarske javnosti - o naslovni strani so poročali skoraj vsi še preostali neodvisni madžarski mediji, kot so 24.hu, hvg.hu, tednik Magyar Narancs ali madžarski poslovni portal napi.hu.

Izkušeni diplomati podobne note še niso videli

Kljub temu tednik piše, da so jim mnogi izkušeni diplomati, s katerimi so govorili, potrdili, da takšne note še niso videli. Roman Kirn, sedaj že bivši svetovalec pri predsedniku vlade na področju zunanje politike in dolgoletni diplomat, je zanje dejal, da so »takšne note za države, kjer velja svoboda tiska, neobičajne. Sam takšne note v svoji praksi nisem videl, še manj odposlal. Dogaja pa se, da diplomatsko konzularna predstavništva v takšnih primerih posredujejo neposredno pri uredništvih«.

»Na prvi pogled je mogoče zadnjo madžarsko noto spregledati in jo zaradi njene bizarnosti pozabiti kot osamljen primer, toda večji del sovražnega govora v Sloveniji, katerega posledice se ne kažejo le v nestrpnih demonstracijah proti beguncem, ni spontan, ampak dobro finančno podprt, in to v velikem delu prav iz Madžarske,« ob tem piše Mladina.

Dodaja, da ta vpliv na politiko v Sloveniji, katere del je tudi omenjena nota, ni zanemarljiv. »Največja slovenska parlamentarna stranka, SDS, je danes največja Orbanova dolžnica. Četudi ima Madžarska večje interese v Romuniji, na Slovaškem ali Hrvaškem, ni dvoma, da se je doslej Orbanov režim najtesneje in brez posebnega upora usedel prav v Slovenijo, kjer obvladuje del notranje politike. To smo lahko zadnjič zaznali tudi pri razpravi znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) o izključitvi Orbanovega Fidesza iz skupine: slovenski predstavniki so ga najbolj branili,« so izpostavili v tedniku.

»Razkrita diplomatska nota kaže, kako resne so razmere in s kom imamo dejansko opravka - ne samo mi, temveč celotna Evropa. Država, ki si drzne zahtevati od vlade druge države, naj ukrepa zoper novinarje, ki ji je to tako naravno, pomeni resno varnostno grožnjo celotni regiji,« v uvodniku dodaja urednik Mladine Grega Repovž.