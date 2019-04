V precej slabšem položaju je kanadski kolektiv iz Montreala, potem ko je ponoči klonil v gosteh pri aktualnih prvakih Washington Capitals z 1:2.

Washington bo četrto sezono po vrsti redni del končal kot najboljša ekipa metropolitanske skupine. Za prestolnike sta zadela Nic Dowd in Lars Eller, s 33 obrambami pa se je izkazal tudi zanesljivi mož med vratnicama Braden Holtby.

Francoski Kanadčani imajo do konca rednega dela le še eno tekmo, medtem ko imajo njihovi tekmeci modri jopiči iz Columbusa še dve priložnosti, da se zavihtijo med elito, ki se bo potegovala za hokejski sveti gral. Končnico si lahko modri jopiči zagotovijo že v noči na soboto z zmago nad odpisanimi rangerji iz New Yorka.

Že zdavnaj so možnosti za nastop v končnici zapravili člani kalifornijske franšize Los Angeles Kings, ki je po zaslugi slovenskega asa Anžeta Kopitarja dobro znana tudi ljubiteljem hokeja v Sloveniji.

Kralje, ki bodo sezono končali kot najslabša ekipa zahodne konference, pred odhodom na dolge počitnice čakata še dva obračuna, po koncu katerih bo Kopitar slovenski javnosti sporočil, ali se bo slovenski izbrani vrsti pridružil na svetovnem prvenstvu divizije I v Kazahstanu.

Tik pred koncem so si končnico zagotovili hokejisti Pittburgh Penguins z zmago s 4:1 proti ekipi Detroit Red Wings, ki tokrat sezono končuje že po rednem delu.

Jake Guentzel, Phil Kessel dvakrat in Sydney Crosby, ki se je za zadnji zadetek dobesedno vrgel v gol skupaj s ploščkom, je trojica mož, ki je na odločilni tekmi rednega dela poskrbela, da bo Pittsburgh trinajstič po vrsti zaigral v končnici, kar je najdaljši niz od vseh moštev v ligi NHL. Pingvini so od petih Stanleyjevih pokalov tri osvojili prav v zadnjem desetletju, v letih 2009, 2016 in 2017.

Ponoči so si končnico priigrali tudi hokejisti Carolina Hurricanes z zmago s 3:1 proti New Jersey Devils, ki so pred časom ostali pod magično mejo. Ekipa iz Severne Karoline je prekinila desetletje dolgo sušo in bo prvič po letu 2009 zaigrala v končnici.

Veselili so se tudi v Denverju, kjer je domača ekipa Colorado Avalanche s 3:2 ukanila Winnipeg Jets za mesto v končnici, potem ko je nadoknadila dva gola zaostanka.

Iz vzhodnega dela lige NHL se bodo v izločilnih bojih merile ekipe Tampa Bay Lightning, Boston Bruins, Washington Capitals, New York Islanders, Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Penguins in Carolina Hurricanes ter seveda Montreal ali Columbus.

Končnico v zahodni konferenci pa sestavljajo Calgary Flames, San Jose Sharks, Nashville Predators, Winnipeg Jets, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights, Dallas Stars in Colorado Avalanche.

V iztekajočem se rednem delu je bila daleč najboljša ekipa floridskih strel iz Tampe, ki je na 81 tekmah enainšestdesetkrat zmagala ter zbrala kar 126 točk za premierni predsedniški pokal, naslov zmagovalca rednega dela. Tampa se kot prvi nosilec podaja v boj za še drugi Stanleyjev pokal, edinega doslej so osvojili v sezoni 2003/04.

Najuspešnejša ekipa zahodnega dela lige Calgary Flames ter druga ekipa vzhodne konference Boston imata 19 točk manj od Tampe.