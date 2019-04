Selitev je stekla danes ob 3. uri zjutraj po lokalnem času (ob 2. uri po srednjeevropskem času), zaključili naj bi jo v noči na nedeljo. V tem času bodo z ene lokacije na drugo preselili 47.300 ton opreme, zaradi česar bodo v Istanbulu začasno zaprte tudi številne avtoceste.

Zadnje letalo naj bi z letališča Atatürk vzletelo v soboto ob 2. uri zjutraj po lokalnem času, nato naj bi bil za 12 ur prekinjen promet na obeh letališčih. Ob 14. uri naj bi promet prevzel Istanbul Airport.

Na letališču Atatürk je vsak dan pristalo in vzletelo okoli 300 letal. Lani so poskrbeli za 465.000 jeklenih ptic, prek letališča je potovalo 68 milijonov potnikov. Po uradnem zaprtju komercialnega življenja letališča bo to prevzelo druge naloge, kot so učenje pilotov in letalski sejmi, služilo bo tudi kot javni park.