S policijske uprave Ljubljana so za STA pojasnili, da so bili o »varnostnem dogodku na enem izmed avtobusov potniškega prometa v Ljubljani« obveščeni nekaj pred 21. uro. »Potrdimo lahko tudi, da je ena oseba umrla. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, zato bomo več informacij posredovali kasneje,« so napovedali.

Po poročanju Dela je neznanec nekaj pred deveto uro zvečer v Ljubljani vstopil na avtobus linije 6B, v smeri Dolgega mostu. Neznanec je z izvijačem zagrozil vozniku, da ga bo ubil, in zahteval, naj avtobus zapelje proti južni ljubljanski obvoznici. Voznik je neznancu ustregel, a je pri tem namerno prevozil rdeč semafor, s čimer je opozoril policiste. Slednje je uspela priklicati tudi ena od potnic na avtobusu.

Policisti so avtobus uspeli zaustaviti pri priključku na južno obvoznico, Delo pa neuradno poroča, da je bil storilec med poskusom zajetja ubit.