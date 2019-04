»Danes se odzivamo na pozive naših ljudi v naši predragi prestolnici, kot smo jim obljubili,« je v napovedi začetka operacije sporočil Haftar, vodja samooklicane Libijske narodne vojske (LNA).

Borce vladnih sil je pozval, naj položijo orožje. Kdor bo temu pozivu sledil, se mu ne bo zgodilo nič, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zatrdil Haftar.

Haftarju nasproti stoji mednarodno priznana vlada pod vodstvom premierja Fajeza Seradža. Konec februarja sta se sicer dogovorila za razpis splošnih volitev v Libiji, a je to očitno vmes padlo v vodo, sovražnosti med obema skupinama pa so se spet okrepile.

V Libiji sicer že vse od strmoglavljenja režima Moamerja Gadafija leta 2011 vlada kaos, v katerem sta vzniknili najmanj dve rivalski vladi. Za prevlado pa se v državi medtem bori še več oboroženih skupin.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je že pozval obe strani k zadržanosti in k miru. Podobno pa so k razelektritvi položaja v skupni izjavi pozvale ZDA, Francija, Velika Britanija, Italija in Združeni arabski emirati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ta skupina držav je Haftarja tudi opozorila, da bi ga zaradi vojaške akcije lahko doletele »posledice«. »Naše države nasprotujejo vsakršni vojaški akciji v Libiji in bomo zahtevale odgovornost vsake skupine, ki širi konflikt,« so še zapisale države v skupni izjavi. »Trdno smo prepričani, da ni vojaške rešitve za konflikt v Libiji,« so še dodale.