Anka Tominšek, pokojninski zavod: Dokup dobe je stal toliko kot nekaj steklenic piva

Ministrstvo za delo je minuli mesec predstavilo predloge sprememb na področju pokojninskega sistema. Nova mini pokojninska reforma predvideva postopen dvig upokojitvene starosti za tiste, ki nimajo 40 let pokojninske dobe, s sedanjih 65 na 67 let, postopno zvišanje odmernega odstotka za moške in izenačitev z ženskami na 63 odstotkov ter možnost prejemanja celotne pokojnine ob hkratnem opravljanju dela. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je ob predstavitvi predlogov povedala, da bodo nove pokojnine starostnih upokojencev z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe do leta 2025 višje v povprečju za osem odstotkov. Z Anko Tominšek, predstavnico upokojencev na pokojninskem zavodu in izjemno poznavalko pokojninskega sistema, smo se pogovarjali o teh izzivih.