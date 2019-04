Brez presežkov med posameznicami sta ta teden minila najmočnejša ženska teniška turnirja. Tako Dalila Jakupović kot Tamara Zidanšek sta v Mehiki in ZDA premagali, kar sta »morali«, ter v drugem krogu priznali premoč bolj uveljavljenima tekmicama. Dalilo Jakupović (92. na svetu) je včeraj v Monterreyu s 6:3, 6:3 premagala Belgijka Kirsten Flipkens (59.), Tamara Zidanšek (65.) pa je morala v Charlestonu s 5:7, 2:6 priznati premoč Alji Tomljanović (39.).

Tamara Zidanšek je v prvem nizu kar petkrat izgubila svoj začetni udarec, a podaljšala niz z odvzemi servisov nasprotnici. Ko je Avstralka hrvaškega rodu v drugem nizu servirala bolje, je dvoboj gladko dobila. Podobne težave z začetnim udarcem je imela na trdi podlagi v Mehiki Dalila Jakupović. Odstotek prvega servisa je imela pod 50 odstotki, nekaj več kot polovico točk pa je dobila na svoj prvi začetni udarec. Belgijka je servirala precej bolje in dvoboj gladko dobila.

Potem ko se je Andreja Klepač po večletnem uspešnem sodelovanju z Mario Jose Martinez Sanchez prejšnji mesec s Španko razšla, si je našla novo partnerico za igro dvojic. V Charlestonu nastopa z Lucie Hradecko, s katero sta drugi nosilki turnirja. Slovenka in Čehinja sta dobro začeli turnir, saj sta bili v uvodnem krogu s 6:3, 6:2 boljši od ukrajinskih sester Ljudmile in Nadie Kičenok. Da je Lucie Hradecka dobra igralka posameznic, je v tej sezoni dokazala v Dubaju, kjer je v kvalifikacijah izločila Slovenko Polono Hercog. V Charlestonu v konkurenci dvojic igra tudi Katarina Srebotnik, ki je bila z Američanko Raquel Atawo v 1. krogu s 6:2, 6:1 boljša od Švicarke Belinde Benčić in Čehinje Kristine Pliskove.

Kaja Juvan drugi teden zapored nastopa v Santa Margeriti di Puli. Prejšnji teden se je na turnirju ITF z nagradnim skladom 25.000 ameriških dolarjev uvrstila v finale, v katerem je s 6:7 (3), 0:6 priznala premoč Švicarki Jil Teichmann. Ljubljančanka si tudi ta teden na jugu Sardinije obeta visoke uvrstitve. Na sezono na peščeni podlagi se po uspešnem nastopu na mastersu v Miamiju pod Pekrsko gorco in igriščih Branika pripravlja Polona Hercog, ki bo prihodnji teden nastopila na turnirju v Luganu.

Moški v tem tednu nimajo močnega mednarodnega turnirja, zato se vsi najboljši pripravljajo na serijo močnih turnirjev na pesku. Zaradi novih poškodb Rafaela Nadala imajo vsi nekoliko višje apetite. A se zavedajo, da bo Nadal v dobri izvedbi težko premagljiv. Predvsem bo zanimivo spremljati Rogerja Federerja, ki je v preteklih letih slišal veliko kritik, ker se ni udeleževal turnirjev. Še posebej glasni so bili v Parizu, saj so mu organizatorji očitali, da bi moral na svoj sloves igrati na Rolandu Garrosu, kjer ima številne privržence, ki čakajo v vrsti za njegove dvoboje.