S tekom izpred Pediatrične klinike po urejeni progi na Ljubljanski grad in nazaj (ali po krajših in otrokom prilagojenih progah brez vzpona) bodo letos pomagali najmlajšim pacientom klinike, ki jim je namenjena nova naprava. Na prvem in drugem teku je teklo okoli 700 tekačev, z izkupičkom so kupili aparate, ki jim pomagajo pri vsakodnevnem zdravljenju otrok, sta poudarila pobudnika teka doc. dr. Damjan Osredkar in dr. Nina Battelino. Upata, da bo letos teklo več kot 1000 udeležencev, kar bi tek uvrstilo med najbolj obiskane pomladne tekaške prireditve v Ljubljani in širši okolici. Pri organizaciji in izvedbi teka sodelujejo tudi številni prostovoljci in ambasadorji teka. Več na spletni strani www.hopnagrad.si in na facebooku. av