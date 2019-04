Te vrečke so namenjene predvsem shranjevanju živil, imajo pa vse potrebne certifikate, ki uporabnikom zagotavljajo, da lahko vrečke odvržejo tudi na (domači) kompost. Postavitev vrečkomata je le korak v nizu dogodkov mestnih oblasti, s katerimi želijo občane spodbudili k čim manjši uporabi plastičnih materialov, predvsem k zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk. V sklopu kampanje »Nisem večna, sem pa zato manj tečna. Sem biološko razgradljiva vrečka« so tako med meščane že večkrat delili brezplačne razgradljive vrečke in jih pozivali, naj se po nakupih ne odpravijo s plastičnimi vrečkami, temveč z okolju prijazno embalažo. Naj plastične vrečke nadomestijo z biološko razgradljivimi, so že pred časom na občini pozvali tudi prodajalce na ljubljanski tržnici, lansko poletje pa so k okoljsko zavednemu ravnanju pozvali še trgovce in gostince v mestnem središču. Na pobudo občine se je takrat odzvalo nekaj več kot štirideset trgovcev in gostincev, ki kupcem namesto plastičnih vrečk ponujajo papirnate ali biološko razgradljive vrečke. Sodelujoči gostinci in trgovci so prejeli tudi posebno nalepko, s katero kupcem sporočajo, da plastičnih vrečk ne uporabljajo.