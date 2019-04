Bodo hokejisti Olimpije in Jesenic prihodnji četrtek v tivolski dvorani odprli veliki finale alpske lige in po več letih zatišja uprizorili odmevno zgodbo na ledu? Ljubljančani si bodo proti Lustenauu že na nocojšnji tretji polfinalni tekmi poskušali zagotovili vstopnico za finale, medtem ko je serija med Jesenicami in Brunicom veliko bolj izenačena in nepredvidljiva. Tekma v Ljubljani se bo začela ob 19.15, na Južnem Tirolskem pa tri četrt ure kasneje.

Brunico doma izgubil le enkrat

Železarji so se z Brunicom znašli na vrtiljaku čustev, zato bo v nadaljevanju serije odločala tudi psihološka pripravljenost. Potem ko so Jeseničani na premieri polfinala zapravili prednost z 2:0 in klonili v podaljšku, so bili za vztrajnost nagrajeni v Podmežakli, kjer vodstvo z dvema zadetkoma ni zadostovalo za zmago italijanskih hokejistov. Dinamična predstava obeh moštev je že od začetka polfinala na ravni velikega finala, a si bo najkasneje prihodnji torek le zmagovalec serije podaljšal upanje za osvojitev naslova prvaka. Za železarje bi bila uvrstitev v finale pravi podvig, saj Brunico velja za izkušeno zasedbo. Italijani so bili z več kot sto osvojenimi točkami in najmanj prejetimi zadetki prepričljivi zmagovalci rednega dela alpske lige.

Ker je polfinalna serija na tri zmage krajša od četrtfinalne, bo drevišnji obračun na Južnem Tirolskem že izdatno vplival na nadaljnji potek slovensko-italijanskega dvoboja. Jeseničani za finalno vozovnico potrebujejo vsaj eno zmago v gosteh, a Brunico na domačem igrišču praviloma ne izgublja. V letošnji sezoni je v podaljšku klonil le proti Kitzbühlu. Gorenjce opogumlja ustvarjalna igra z veliko streli, ki jo moštvo prikazuje predvsem v zadnjem mesecu dni. Trener Marcel Rodman je uporabil vse znanje in izkušnje iz bogate igralske kariere, da je v garderobo vrnil zmagovalni značaj in moštvo odlično pripravil na najzahtevnejši preizkus sezone. Nepopustljivost do zadnje sekunde se je Jeseničanom obrestovala v sredo zvečer, ko so skupaj z navijači še dolgo po koncu tekme slavili prvo zmago nad Brunicom v letošnji sezoni.