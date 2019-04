Potem ko je zaradi bolečin v stegnu izpustil dve tekmi, ki ju je njegov Dallas Mavericks dobil, se je Luka Dončić proti Minnesoti v moštvo vrnil v velikem slogu. Zopet je bil najboljši posameznik teksaške zasedbe, saj je dosegel 27 točk, 12 skokov in šest podaj. Le štiri tekme pred koncem rednega dela si je tako že zagotovil, da bo svojo prvo sezono v ZDA končal s povprečjem 20 točk, sedem skokov in pet podaj. Tak oziroma še boljši statistični izkupiček v kategorijah točk, skokov in podaj je imel v NBA le še Oscar Robertson v sezoni 1960/61.

Kljub impresivni statistiki je Dončić parket zapustil razočaran, saj je njegova ekipa izgubila s 108:110. Ljubljančan je proti Minnesoti dosegel že svoj 23. dvojni dvojček v sezoni in tako nadaljuje srdit boj za novinca leta proti košarkarju Atlante Traeju Youngu. Ta se je v noči na četrtek pomeril proti Philadelphii in s 33 točkami, 12 asistencami in sedmimi skoki prispeval zajeten delež k zmagi svoje ekipe s 130:122.

Tudi sicer je Američan po tekmi vseh zvezd in krajšem februarskem premoru na parketu eksplodiral. Odtlej je vpisal tri trojne dvojčke, njegovo povprečje pa v zadnjem mesecu znaša 25,1 točke in 9,3 asistence na tekmo. Za primerjavo, povprečje enega največjih zvezdnikov lige Stephena Curryja znaša v istem obdobju 26,1 točke in 5,4 asistence na tekmo. Če ob tem upoštevamo še Youngov 45-odstotni met za dve in 38,8-odstotnega za tri točke, je jasno, zakaj ima v boju za naziv novinca leta vse večjo podporo. Na njegovo stran so že stopili nekateri stanovski kolegi v NBA, kot so Kyle Kuzma, Blake Griffin in Donovan Mitchell.

Na drugi strani Dončić plačuje davek naporne sezone. Čeprav so njegove številke še vedno impresivne (21,2 točke, 7,7 skoka in 5,9 asistence na tekmo), v oči bode predvsem slabši odstotek meta za tri točke. Če ne upoštevamo njegove tekme proti Minesotti, je bila njegova uspešnost izza črte 7,25 na zadnjih šestih obračunih le 18-odstotna. Kljub temu mu podpornikov ne primanjkuje. »Luka, zagotovo,« je na vprašanje novinarja, kdo je zanj najboljši novinec, pred dnevi odgovoril lanski dobitnik te nagrade Ben Simmons. »Igra boljše, njegova ekipa pa dobiva več tekem. Traeju Youngu gre odlično, a gledano v celoti sta Luka in njegova ekipa nekoliko boljša. Enostavno je njegov prispevek za odtenek večji.«

Ne le odlična statistika in boj za naziv najboljšega novinca, Youngu in Dončiću je skupnega še nekaj – na naboru je sprva slovenskega košarkarja izbrala Atlanta, Younga pa Dallas, kluba pa sta se nato odločila za menjavo in tako sprožila polemiko med navijači, katera franšiza je napravila boljšo potezo. »To ni slaba stvar. Ljudje naju bodo primerjali vso kariero, vse dokler se ne bova upokojila. Luka ima prekleto dobro sezono. To me veseli, saj sva sodelovala na istem naboru in zaradi tega je naša celotna generacija videti v boljši luči,« je ta teden dejal Trae Young. Mladi organizator igre na dvoboj z Dončićem sicer gleda z zelo zanimivega vidika, saj je prepričan, da bo njuno rivalstvo v prihodnjih letih preraslo v eno največjih. »Če bo bog dal, bo najin dvoboj podoben tistemu med Michaelom Jordanom in Larryjem Birdom. Tudi njiju so vedno primerjali, na koncu pa sta se oba v zgodovino zapisala kot legendi.«

Poleg Dončića je v noči na četrtek zaigral tudi drugi slovenski predstavnik v ligi NBA Goran Dragić. V boju za nastop v končnici je z ekipo Miami Heat izgubil tekmo proti Boston Celtics s 102:112, v 37 minutah pa na parketu prispeval 11 točk, pet podaj in dva skoka. Po neuspehu je njegova ekipa zdrsnila na deveto mesto v vzhodni konferenci, osmo, ki prinaša izločilne boje, pa zopet zaseda Orlando Magic. Ta je bil doma s 114:100 boljši od New Yorka.