Ribničani se z veseljem spominjajo lanskega 26. septembra, ko so v četrtem krogu rednega dela lige doma premagali Celje Pivovarno Laško z 22:21. V dramatični končnici je pri izidu 21:21 domači vratar Nebojša Bojić 47 sekund pred koncem ubranil sedemmetrovko Galu Marguču, zmagoviti gol za gostitelje pa je tri sekunde pred zadnjim znakom dosegel David Kovačič. Ta je bil s sedmimi goli prvi strelec tekme, že nekaj časa pa je odlični krožni napadalec poškodovan in novi trener Damjan Škaper tudi na derbiju ne bo mogel računati nanj.

V prejšnjem krogu so Ribničani pod Škaperjevo taktirko zmagali v Kopru (30:24) in prekinili črni niz petih zaporednih gostovanj brez zmage pod vodstvom zdaj že nekdanjega trenerja Siniše Markote: štirje porazi (Celje, Gorenje, Hrastnik, Sviš) in en remi (Ormož). Razplet današnjega derbija bo v veliki meri odvisen tudi od strelskega učinka domačega levorokega igralca Rista Vujačića, ki je bil po 22 krogih rednega dela tekmovanja s 114 goli prvi strelec Rika in šesti v celotni ligi: »Po lepi zmagi v Kopru želimo še enkrat pokazati podobno predstavo. Forma se po nekaterih slabih tekmah in spremembah v ekipi iz tedna v teden počasi le dviguje, vzdušje na igrišču in v garderobi je super. Pred tekmo s Celjem nismo obremenjeni z zmago, spomin na lansko zmago je še vedno živ. Spomini so lepi, a jih moramo dati na stran, saj se zavedamo, da nas čaka novih peklenskih šestdeset minut.«

Poraz v Ribnici septembra lani, prvi po skoraj treh letih v domači ligi (pred tem oktobra 2015 proti Mariboru), je s celjske klopi dokončno odnesel Branka Tamšeta. »To ni bil rokomet, to je bilo mesarsko klanje. Ribničanom je žal dovoljena tako groba igra, mi pa imamo zaradi tega poškodovane kar tri igralce,« je bil po takratni tekmi besen Branko Tamše, njegov naslednik Tomaž Ocvirk pa je v nadaljevanju ligaške sezone pridelal še dva poraza (Trimo, Ormož).

Na septembrski tekmi v Ribnici je bil pri Celjanih najučinkovitejši Josip Šarac s petimi goli iz šestih poskusov, na povratni tekmi decembra lani v Zlatorogu pa je k zmagi pivovarjev z 29:23 prispeval tri. Pred dvobojem z Ribničani, ki za Celjani na lestvici zaostajajo (skupaj z Gorenjem) za štiri točke, Josip Šarac pravi: »Čaka nas težka tekma. V Ribnici ni lahko igrati, dvorana je manjša, domači navijači pridejo gledat tekme z nami in naredijo dobro vzdušje. Ribničani imajo tudi svojevrsten način igre, ki v veliki meri temelji na zelo čvrsti, tudi grobi igri. A verjamem, da imamo rešitev za njihovo igro. Tudi mi bomo morali biti agresivni v obrambi, v napadu pa jim ne smemo pustiti, da nas 'tepejo' in to le mirno sprejemati. Čvrsto se moramo postaviti in z dovoljeno mero odgovoriti. V napadu moramo biti potrpežljivi, paziti na napake oziroma jih delati čim manj ter rezultat graditi skozi celotno tekmo. In če bomo igrali tako, lahko v Ribnici seveda tudi zmagamo.«