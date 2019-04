Resne probleme v zvezi z nataliteto odpravijo z dvema možnostma: skrb za družino, gradnjo stanovanj in vrtcev pod A ter pod B privabljanje in vključevanje migrantov.

V tretjem vprašanju nas vnaprej opozorijo, da je Slovenija v določenem obdobju izkoristila le 17 odstotkov sredstev EU. Ponudijo nam dva možna odgovora, kdo je za to kriv: vladi Mira Cerarja in Marjana Šarca ali opozicijska SDS.

Koliko je lahko za to kriva vlada Marjana Šarca, ki vlada šele nekaj mesecev, obdobje črpanja sredstev pa sega štiri leta nazaj? Zakaj je bilo treba kot krivca omeniti tudi SDS, mi ni jasno. Ali res tako podcenjujejo Slovence?

Seveda pa je vse pohvale vreden prispevek evropskega poslanca Milana Zvera, ki je programu Erasmus+ zagotovil 45 milijonov evrov. In pri tem nas vprašajo, ali menimo, da je prav, da EU spodbuja mlade iz Slovenije. Menda ja ni človeka, ki temu ne bi pritrdil in se z vsem srcem zahvalil človeku, ki je to uredil. Tudi jaz sem dahnil: »Da, podpiram!« in nisem izbral možnosti: »Ne, naj bodo doma!«

V zadnjem vprašanju je govor o kupni moči prebivalcev v drugi svetovni vojni »poražene« Avstrije in »zmagovalke« Slovenije. Kdo je za to kriv? Možnost B pravi, da tisti, ki volijo nesposobne nove obraze. Ali se vam ne zdi, da je vsak politik, ki začenja na novo, nov obraz.

In novi obraz v osebi Marjana Šarca je očitno dovolj neprijeten. Samo poglejte, kako so se ga lotili sedanji poslanci evroparlamenta in tisti, ki računajo, da bodo to postali. In to samo zato, ker se ni odzval na povabilo, da nagovori evropski parlament. Pa so se očitno malo ušteli, saj ljudje nimajo tako kratkega spomina in niso tako nepoučeni. Temu sestavu so dnevi šteti, kakšen smisel bi torej imel ta nagovor. Šarcu lahko samo čestitamo za to odločitev. In čestitamo mu lahko za besede, ki jih je izrekel v našem parlamentu. Res je, gospodje evroposlanci, vsi, ki ste ga kritizirali: kaj pa ste počeli vsa leta v EP, da Slovenija ni slišana? In da bi jo moral predstaviti politik, ki je »novi« obraz?

Da ste bili pri udrihanju tako složni, dokazuje, da gledate le na svojo korist. Človek vas razume. Plača in dodatki niso za odmet. Je kar nekaj več, kot prejme na mesec Slovenec v povprečju. Posebej se je razhudila Ljudmila Novak, ki je nekaj časa dajala vtis, da njena stranka razmišlja »s svojo glavo«. S svojim karanjem in poučevanjem o zamujeni priložnosti je prekosila vse. Želim ji, da bo izvoljena, in ker je želela Šarca kot govornika v EP, obstaja velika možnost, da ga bo slišala, ko bo Slovenija predsedovala EU.

Novoizvoljenim poslancem polagam na dušo, naj resnično delujejo v dobro Slovenije, ne pa da jo blatijo in perejo umazanijo pred vso Evropo.

Franc Škerget, Sv. Primož na Pohorju