Rak mod je najpogostejši pri moških, starih od 24 do 40 let, a ga je mogoče hitro in enostavno premagati, če je odkrit dovolj zgodaj. »V prvem stadiju je bolezen ozdravljiva v skoraj 90 odstotkih. Pri višjih stadijih pa bistveno redkeje, v približno 50 odstotkih. Poleg bistveno višje stopnje ozdravljivosti lahko z zgodnjim odkrivanjem preprečimo tudi možnost neplodnosti,« je povedal Gregor Pirc, predsednik onkološkega društva za moške OnkoMan. Poslanstvo društva je, da ozavešča moške o zdravju in preventivi rakavih obolenj ter ponuja pomoč tako obolelim moškim kot njihovim bližnjim, ko se soočijo s težko boleznijo.

Video za samopregledovanje mod malo drugače Ključ do uspešnega zdravljenja je v zgodnjem odkrivanju bolezni. Slovenski model in blogarka Anja Jenko je svoj stas in glas namenila ozaveščanju moških o pomembnosti samopregledovanja. »Anjo smo povabili k sodelovanju, ker smo vedeli, da bo video prejel vsaj toliko pozornosti, da bo morda komu rešil življenje ali pa mu omogočil potomstvo,« je pojasnil Drago Mlakar, kreativni direktor iz Pristopa. Drzni pristop, ki ga je kreativni direktor zasnoval za ozaveščanje mladih moških, je prinesel številne odzive na družbenih omrežjih. Namen videa je, da spodbudi Slovence k vsakomesečnem pregledovanju in opozori na prve bolezenske znake raka mod. Več informacij o simptomih, nasvetih in kontaktnih podatkih za pomoč najdete na spletni strani društva OnkoMan. vav