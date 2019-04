Mestna občina Velenje je v začetku leta prejela sklep ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta gradnje prireditvenega odra in prostora ob Velenjskem jezeru. Kar 80 odstotkov oziroma 4,8 milijona evrov potrebnega denarja bo prispevala EU, 20 odstotkov oziroma 1,2 milijona evrov pa država, preostalo bo zagotovila velenjska občina sama. Na tak način bodo trajno sanirali več kot 46.000 kvadratnih metrov degradiranega območja, ki je posledica izkopavanja premoga, in območje ob Velenjskem jezeru uredili ter spremenili v sodoben prireditveni prostor, kjer vsako leto poteka Pikin festival, v prihodnje pa bo to prostor za še več festivalov, prireditev in drugih dogodkov v občini.

Za šport in prosti čas V Velenju so načrte v zvezi z ureditvijo objezerskega prostora, ki se razprostira na več kot štirih hektarjih med Belo dvorano, restavracijo Jezero in čolnarno, predstavili širši javnosti že lani. Prostor bodo uredili tako, da bodo ob jezeru lahko dogodki potekali vse leto. »Obravnavani prostor bo urejen atraktivno, trajno in funkcionalno, saj bodo prav tu različne prireditve, hkrati pa bo to prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa, saj je tu že nekaj časa tudi urejena plaža. V prihodnje pa bo mogoče tudi rolati, kolesariti, telovaditi in se sproščati ali pa samo sprehajati,« poudarja Drago Martinšek, vodja urada za družbene dejavnosti na velenjski občini. Kot je Martinšek povedal za lokalni časopis, je začetek del v trenutnem investicijskem programu predviden julija.