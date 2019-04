»Vroči, blazno zabavni, morda še boljši kot seks! Dva mokra palca gor! 80 minut čiste zabave!« To so le nekateri hvalospevi, ki jih je prejela prestava Sex Tips for Straight Women from a Gay Man, potem ko je bila izvedena na odrskih deskah legendarnega Broadwaya. Po končani ameriški turneji se je dramsko delo preselilo v Slovenijo, kjer je za prevod iz angleščine poskrbela Deja Crnović, ki pravi, da besedilo, za katerega je Matt Murphy našel navdih v istoimenskem romanu iz leta 1997, v lahkotnem tonu govori o razbijanju predsodkov o spolnosti. V Špas teatru obljubljajo, da Seks od A do Ž na oder postavlja tri protagoniste, ki na humoren in interaktiven način obdelujejo temo, ki je v popularni kulturi že dolgo v prvem planu – seks.

Hrvaška režiserka Nina Kleflin, ki je v preteklosti s Špas teatrom že sodelovala v uspešnici Menopavza, je vlogo sramežljive knjižničarke zaupala plesalki in manekenki Nadiyi Bychkovi, mačističnega hišnika igra Primož Vrhovec, ki je nazadnje blestel v nanizanki Gorske sanje, vlogo o seksu vsevednega geja pa je prevzel zabavljač in igralec Marko Miladinović - Mile. Dogajanje šova je scensko postavljeno v knjižnico, kjer poteka literarni večer z avtorjem bestsellerja (Miladinović), ki heteroseksualnim ženskam ponuja homoseksualne nasvete glede spolnosti.

Te dni se v Sloveniji mudi tudi producent originalne predstave Matt Murphy, ki meni, da je vodilo komičnosti v predstavi. »Ljudje o spolnosti niso navajeni govoriti na sproščen način, tako da že sama tematika pri občinstvu vzbuja smeh. Velik delež komičnosti pa prispeva jezik, ki ga uporabljajo nastopajoči. Ne gre za vulgaren ali prostaški govor, temveč je veliko besed, ki so nastale za potrebe predstave, tako da liki uporabljajo jezik, ki ga ne boste slišali nikjer drugje,« pravi Murphy. Ali so geji res nepogrešljivi svetovalci ženskam glede njihovega spolnega življenja? »Seveda ne, saj so v resničnem življenju za kakovostno spolnost potrebni komunikacija, deljenje izkušenj in odprt duh.«