Javno in zasebno zdravstvo

Zakaj bi bili zdravniki obvezno zaposleni v javnem zdravstvu, ki je pred razpadom in kjer imajo nemogoče pogoje dela ter preštevilne paciente? V številnih zdravstvenih zasebnih klinikah namreč dobijo službo takoj, oddelajo tistih lagodnih 40 ur na teden, za to dobijo več denarja kot v javnem zdravstvu in ob koncih tedna so prosti.