V Mačjelovki prostoživečim, nikogaršnjim mačkam pomagajo tako, da jih polovijo, odpeljejo na veterinarsko kliniko ali pristojno zavetišče za zapuščene živali, kjer jih veterinarji oskrbijo in sterilizirajo oz. kastrirajo, nato pa jih vrnejo v okolje – tja, kjer so jih našli. Če so zapuščene mačke še mlade, ali pa udomačene, vajene človeške bližine, jim pomagajo poiskati nov dom. »Ko smo odprli društvo, je naš telefon zvonil cele dneve. Lovili smo vsak dan, tudi po deset mačk in več,« pove Eva, ki je za svoje delo prejela tudi priznanje Zavetišča Ljubljana.

Na začetku so največ klicev na pomoč prejeli od hranilcev – tistih, ki so hranili cele kolonije mačk. Kasneje jih je začelo klicati vse več ljudi, ki so naleteli na mačke v stiski: koteče mačke sredi ceste, mačje družine, ujete v jaških, mladiče, ki so zavetje našli v motorjih avtomobilov … Med najbolj nenavadnimi primeri so bili trije mačji mladiči, ki so se skrili v zračni komori jadrnice. Trmoglavo posadko so po daljšem prepričevanju iz svojega skrivališča zbezale šele članice Mačjelovke, in to po tem, ko so se v njej udeležili devetih regat in prepotovali okrog tisoč kilometrov. »Vedno si vzamemo čas in ljudem razložimo, kaj naj storijo, ko naletijo na zapuščene mačke. Če so z drugega konca Slovenije in jim fizično ne moremo pomagati, jim povemo, kam se lahko obrnejo. Stojimo jim ob strani, da se ne počutijo nemočno, in da se bodo naslednjič znali pravilno odzvati tudi sami.«

Velikokrat se je že zgodilo, da so jo ljudje klicali sredi noči. »Takrat vem, da je nujno. Ko si prostovoljec, ki pomaga živim bitjem, se moraš na klic pomoči odzvati takoj. Če si s srcem pri stvari, si prostovoljec 24 ur na dan in ne le takrat, ko imaš čas,« meni Eva.

Eva trenutno koordinira akcijo Daj tačko! Steriliziraj svojo mačko, s katero nagovarjajo lastnike mačk. Ti lahko svoje mačke v času aprilske akcije na izbranih veterinarskih klinikah v več slovenskih občinah sterilizirajo oz. kastrirajo za pol manj denarja kot običajno. »Prostoživeče mačke so potomke lastniških mačk, zato moramo težave začeti reševati pri izvoru. Če bodo lastniki poskrbeli za svoje mačke, bo tudi mačk na cesti manj.«

Društvo Mačjelovka Društvo za pomoč prostoživečim mačkam Mačjelovka lahko podprete z nakazilom donacije na TRR 02045-0259078752, odprt pri NLB. Pri oskrbi mačjih mladičev jim prav pridejo tudi odeje in rjuhe, ki jih ne potrebujete več. Kontaktirate jih lahko prek Facebooka, elektronske pošte (info@macjelovka.org) ali telefona (040 212 797).