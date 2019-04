Evropski parlament potrdil pravila o plinovodih iz tretjih držav

Evropski parlament je danes sprejel zakonodajo, ki evropska pravila o plinski infrastrukturi razširja tudi na plinovode iz držav nečlanic EU. Pravila navajajo, da morajo uvozni plinovodi, ki so na ozemlju ali v vodah članic unije, spoštovati enaka pravila, kot veljajo tudi za interne plinovode. Pravila, ki urejajo notranji trg plina EU, se bodo tako v prihodnje uporabljala tudi za plinovode, ki vodijo v tretje države in iz njih, je v sporočilu za javnost zapisal Evropski parlament. Znotraj unije denimo velja, da vloge dobavitelja energenta in upravljalca plinovoda ne more igrati isto podjetje. Plinovod mora biti tudi dostopen drugim operaterjem. sta