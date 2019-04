Sojenje zoper Jeseničana Armina Skenderovića, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja in poskusa vplivanja na priče, se je danes na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevalo brez navzočnosti obtoženega. Gre za sojenje o družinskem sporu, ki je pred približno dvema letoma izbruhnil na dvorišču na Jesenicah. V njem naj bi Skenderović svaku poskušal vzeti življenje s tem, da naj bi ga davil z verižico, skušal udariti z desko, v kateri so bili žeblji, potem pa naj bi ga na cesti še zbil in poskušal povoziti. Skenderović je te navedbe zanikal.

Fotografije izginile s policijskega računalnika Sodišče je danes zaslišalo policista Zlatka Klariča, ki je bil na kraju prometne nesreče, v kateri naj bi Skenderović skušal povoziti Svaka. »Šlo naj bi za nesrečo osebnega vozila in mopeda. Ob prihodu sva s kolegom opazila, da osebnega avtomobila in voznika, ki naj bi nesrečo povzročil, ni bilo več, tam pa sta bila poškodovani in moped. Videti je bilo, kot da je bila nesreča storjena namerno, zato sva poklicala kriminalista,« je opisal policist. Kmalu se je izkazalo, da je prometni dogodek povezan s predhodnim razbijanjem vrat v zasebnem prostoru, o čemer so bili policisti že obveščeni. Policist je s fotoaparatom kriminalista napravil nekaj fotografij, pripravil delovno verzijo skice dogodka, zapisal vse ključne informacije, oškodovanec pa je zdravniško pomoč odklonil in dejal, da bo šel k zdravniku kasneje sam. Zapletlo se je več kot pol leta kasneje, je opisal Klarič, saj fotografij, ki jih je na policiji po dogodku shranil v mapo na računalniškem disku, ob pozivu tožilstva, naj jih posreduje, ni bilo več tam. Kaj se je z njimi zgodilo in kdo bi jih utegnil odstraniti, saj policisti teh pristojnosti niso imeli, po njegovih besedah ni uspelo ugotoviti niti strokovnjaku za to področje na PU Kranj.