Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencinger je za STA opozorila na »velik problem, ki ga bo v tem primeru treba rešiti, in sicer ugotoviti, kdo bo tisti, ki bo odklanjal bolnike, izvajal triažo in odgovarjal za posledice«. V sindikatu menijo, da bodo te zadeve morali doreči čim prej.

Ob tem pa je poudarila, da se kakršne koli spremembe oziroma prenosi aktivnosti v smislu razbremenitve zdravnikov, ki bi se dotikale medicinskih sester, ne smejo zgoditi brez njih.

Na Šabedrov odgovor še čakajo

Pričakujejo povabilo novega ministra za zdravje Aleša Šabedra na sestanek, za katerega so ga že zaprosili minuli teden, a odgovora po besedah Mencingerjeve še niso dobili. V pismu, ki so ga naslovili na novega ministra ob njegovem imenovanju, so opozorili tudi na ostale težave na področju zdravstvene nege, ki jih, kot pravi, ni malo.

Če do začetka prihodnjega tedna ne dobijo odgovora oziroma vabila na srečanje z ministrom, bodo na skupščini sindikata 18. aprila razpravljali o nadaljnjih sindikalnih aktivnostih, je še napovedala Mencingerjeva.

Med drugimi težavami so v sindikatu izpostavili pomanjkanje kadra predvsem na najtežjih deloviščih in na to, da dokument o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi še vedno ni sprejet.