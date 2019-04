Nižje ocene na ocenjevanju so predvsem posledica neskladnega označevanja, dodane vode in posledično večjega števila aditivov, manjše vsebnosti beljakovin ter več nepotrebnih tehnoloških dodatkov, so pojasnili na ZPS.

Med 15 šunkami pod drobnogledom je le ena popolnoma brez aditivov (sušena Prekmurska šunka Kodila), tri vsebujejo le konzervans natrijev nitrit ali kalijev nitrat (prekajene šunke Naše nam paše, Kodila in Loške mesnine), ostale pa vsaj štiri ali več različnih aditivov.

Največ aditivov in arom sta vsebovala izdelka Prekajena šunka Z'dežele (12) in Prekajena šunka Kras (11). Zato potrošnike na ZPS opozarjajo, da cena ne odraža nujno kakovosti, saj lahko za šunko, ki bo imela le 72 odstotkov mesa, odštejemo skoraj toliko kot za šunko, kateri je dodan le konzervans natrijev nitrit.

»Zato, kot pri vsakem živilu, priporočamo zmernost. Kos ali dva (približno 25 do 50 gramov) pri velikonočnem zajtrku seveda ne bosta škodila, vendar naj pri tem ostane. Izberite pa raje tiste klasične, brez dodane vode in aditivov, čeprav s kakšnim gramom maščobe več - raje kakovostno in košček manj,« so opozorili.

Ocena izceje in luknjičavosti prereza

Izdelke so vizualno ocenili glede na izcejo in luknjičavost prereza. »Luknjice so posledica dodajanja vode v izdelek z injiciranjem, izceja pa pomeni slabše zadrževanje vode znotraj šunke. Izdelkom smo zato znižali oceno glede na gostoto luknjic na prerezu in količino izceje,« je izpostavila Anja Zupan in dodala, da so najboljše ocene dobili izdelki brez vidnih luknjic in brez izceje, kar so razen enega tudi izdelki z manj dodanimi aditivi in brez dodane vode.

Pri prehranskem profilu pa so ocenjevali vsebnost beljakovin, vsebnost nasičenih maščobnih kislin, število tehnoloških dodatkov, vsebnost soli in vsebnost vode. En izdelek so zaradi zelo nizke vsebnosti beljakovin (14 gramov/100 gramov) ter številnih tehnoloških dodatkov (aditivov in drugih nepotrebnih sestavin, ki predvsem vežejo vodo), dodane vode in visoke vsebnosti soli (3,1 grama/100 gramov) ocenili kot nezadovoljiv.

Primerjalno ocenjevanje vakuumsko pakiranih šunk v kosu je bilo izvedeno v sklopu primerjalnih ocenjevanj, ki jih Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave izvaja v okviru koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Ocenjevanje je sofinanciralo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.