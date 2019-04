V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so se konec marca lotili tretje, zadnje faze gradnje urgentnega kirurškega bloka, ki naj bi, prav tako kot prvi dve fazi, trajala približno eno leto. Po selitvi so delo organizirali na začasnih lokacijah, kjer je za bolnike poskrbljeno enako kot doslej, je danes zagotovil namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc in dodal, da delo poteka nemoteno, enako ostaja tudi število bolnikov, ki jih obravnavajo na urgenci.

Delo v začasnih prostorih je le nekoliko bolj razdrobljeno, je dejal Tominc in pojasnil: »Večje so predvsem razdalje in to je bil tudi eden glavnih strahov, ki smo jih imeli. A za zdaj večjih težav ne opažamo, prav bi nam morda prišla le še kakšna dodatna pomoč pri transportu bolnikov.«

Prenova je prinesla občutnejše lokacijske spremembe predvsem pri oskrbi poškodovancev in urgentnih kirurških bolnikov. Ker gradbena dela potekajo v delu, kjer so do zdaj obravnavali lahke poškodovance, abdominalne, urološke in kardiovaskularne bolnike, te zdaj obravnavajo v bodočih triažnih ambulantah. Preselili so tudi sprejemno pisarno; obiskovalce, ki imajo težave z razumevanjem novih usmerjevalnih oznak, pomagajo usmerjati zaposleni.

Pri selitvi so imeli sprva nekaj tehničnih težav, zlasti pri vzpostavitvi računalniškega sistema, a so vse hitro odpravili, pravijo v UKC. In čeprav zagotavljajo, da zmorejo tudi v začasnih prostorih pregledati vse bolnike, se zavedajo, da najbolj obremenjeni meseci šele prihajajo. Že zdaj je med vikendi zelo obremenjena predvsem začasna skupna čakalnica, običajno pregledajo tudi več kot 850 bolnikov, ki jim v čakalnici običajno delajo družbo spremljevalci.

Obremenitev je dodatno povečal prenos sobotne dežurne službe ljubljanskega zdravstvenega doma v klinični center, opozarjajo v UKC, kjer bodo poskusili zdravstvenemu domu še enkrat predlagati, da bi vsaj v času prenove ponovno uvedli dežurstvo v njihovih prostorih. Sicer se bo v relativno majhni čakalnici ob vikendih gnetlo tudi več kot 1500 bolnikov s spremljevalci, je ocenil Tominc.

»Več kot 40 let stari prostori urgence, veliki več kot 1300 kvadratnih metrov, so potrebni celovite in zahtevne prenove, ki poteka v središču urgentnega kirurškega bloka. Prenoviti je treba vse inštalacije in zamenjati tudi dotrajano medicinsko opremo,« je dejal pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za tehnične zadeve Jure Dolinar in dodal, da jim je delo kljub temu uspelo organizirati tako, da delavci ne motijo obiskovalcev in zaposlenih, ki občutijo kvečjemu nekaj več hrupa in tresljajev.