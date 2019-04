Kot smo že pisali, je Pop TV včeraj poročala, da naj bi za nezakonitim obveščevalnim delom – tekom katerega so pred leti prisluškovali agentki z ministrstva za zunanje zadeve Simoni Drenik in sodniku v arbitražnem tribunalu Jerneju Sokolcu – v Sloveniji stala hrvaška varnostnoobveščevalna služba SAO, akcijo pa naj bi vodil agent Davor Franić.

»Ne bom konkreten, ker gre za sistem nacionalne varnosti in obveščevalne službe in ni modro preveč govoriti, a moram povedati, da je bil na seji vlade prisoten direktor Sove, ki je razložil situacijo širše na Balkanu kot tudi v zadevi,« je danes v komentarju dejal premier Šarec. Dejal je, da je bilo tisto, kar so slišali zaskrbljujoče. »Po eni strani smo zadovoljni, ker obveščevalna služba dobro dela, po drugi strani nas lahko skrbi, če je to način delovanja znotraj EU in če je to odnos med državami, ki naj bile prijateljske,« je dodal Šarec.

Premier je še poudaril, da je dejstvo, da je arbitražni postopek končan in da je bil pogoj za vstop Hrvaške v EU. »Zato nas tisto, kar smo danes izvedeli, ni navdalo z optimizmom, kar se tiče sosedskih odnosov,« je dejal in dodal, da bo Slovenija še naprej delovala v evropskem duhu.

Sekolec in Drenikova sta, potem ko so bili poleti leta 2015 razkriti prisluhi, odstopila, Hrvaška pa je sporočila, da je arbitražni postopek o meji s Slovenijo tako kompromitiran, da ne bo sprejela arbitražne razsodbe o meji. Kdo je prisluškoval Sekolcu in Drenikovi, doslej ni bilo znano, pojavljala pa so se ugibanja, da bi lahko za prisluhi stali nemški ali ameriški obveščevalci.

V ministrstvu za zunanje zadeve včeraj dogodka niso želeli komentirati.