Tudi zadnji dan tedna mode v prestolnici je šotor na Trgu republike pokal po šivih in v zraku je bilo čutiti veselo razpoloženje obiskovalcev. Med znanimi obrazi smo na primer opazili Ursulo Gawish, Dejana Davida Kemperla, Danico Lovenjak, Kajo Flisar, Milana Gačanoviča in blogerko Laro Begič, ki so ves večer z navdušenjem občudovali modne napovedi domačih in tujih modnih oblikovalcev.

Široka izbira modelov za vsak okus

Na modni pisti LJFW pa so tudi tokrat navdušili modeli agencije Immortal Models Management, ki že tradicionalno sodelujejo pri soustvarjanju visoke mode v regiji in so postali res pravi prijatelj Ljubljanskega tedna mode. Veliko pozornosti je pritegnila revija blagovnih znamk s.Oliver in Comma v sodelovanju s trgovino Pentlja Concept Store, publiko pa je popolnoma navdušila modna revija Joseph Ribkoff, ki kot ena vodilnih znamk v svetu ponuja modna oblačila za široko pahljačo postav. Najnovejšo kolekcijo je predstavila ekipa raznolikih modelov, ki so jo sestavljale tekmovalke televizijske uspešnice The Biggest Loser in dekleta iz gibanja I Am All Women. V času, ko svet bolj kot kdajkoli prej podpira edinstvenost vsakega posameznika, je potrebno poudariti, kako pomembna je široka izbira mode za prav vsak okus in postavo.

»Danes sem se po modni brvi ljubljanskega tedna mode sprehodila prvič in res sem vesela, da se je to zgodilo, saj se mi zdi to, da smo kolekcijo predstavljali modeli z najrazličnejšimi postavami, pomembna prelomnica za slovenski modni svet,« nam je zaupala Nataša Mernik, ena izmed deklet I Am All Women in pobudnica gibanja.

Po pisti LJFW se je sprehodila tudi pevka Tamara Goričanec, za katero je bil včerajšnji dan res nekaj posebnega. Poleg tega, da se je prvič sprehodila po brvi ljubljanskega tedna mode, je namreč izdala tudi svoj novi singel in videospot. »Lahko rečem, da je danes zame res precej natempiran dan,« nam je povedala. »Sicer pa je vzdušje tukaj fenomenalno. Sicer nisem vajena hoje po pisti, lahko pa rečem, da treme nisem imela, saj sem vajena nastopanja pred publiko,« je še komentirala in dodala, da je res vesela, da se modni svet razvija tudi tej smeri ter spodbuja oblikovanje tudi za drugačne postave.

Ljubljanski teden mode se bo uradno zaključil z današnjim Showroomom, kjer si boste lahko pobližje ogledali in kupili predstavljene modne kreacije kar 29 oblikovalcev, sledila pa bo že tradicionalna podelitev modnih nagrad WOW. Vstop je prost.