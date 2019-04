Kot so pojasnili v vladnem uradu, je najpomembnejša vsebina koncesijskega akta porazdelitev tveganj med državo kot koncedentom ter 2TDK kot koncesionarjem in uradnim investitorjem v novo železniško progo v času gradnje in obratovanja infrastrukture.

Tveganja v osnovi nosi 2TDK, ki drugi tir gradi ter zagotavlja njegovo dosegljivost v svojem imenu in za svoj račun. V izjemnih primerih pa tveganje prevzame država do zgornje meje, določene v koncesijskem aktu.

2TDK bo po izgradnji drugega tira kot lastnik infrastrukture nosil tveganje zagotavljanja dosegljivosti in bo kril tudi vse s tem povezane stroške upravljavca infrastrukture, ki bo družba SŽ-infrastruktura. Podjetji bosta sklenili tudi pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.

Za zagotavljanje dosegljivosti bo 2TDK mesečno od države prejemal plačilo za dosegljivost, ki bo služilo kot vir za odplačilo najetih posojil za gradnjo in bo pokrivalo stroške delovanja družbe. Plačilo se bo glede na uredbo zmanjšalo, če drugi tir ne bo na razpolago za obratovanje ali v primeru manjše kakovosti zagotavljanja dosegljivosti, ki bi se kazala npr. v zamudah vlakov zaradi obratovanja tira.