Na ministrstvu so ob tem opozorili, da mine zahtevajo žrtve še več desetletij po koncu oboroženih konfliktov, saj s časom pogosto postajajo vse bolj nestabilne. »Kar je nekoč lahko sprožilo le oklepno vozilo, lahko danes sproži igra otrok,« so ponazorili.

Med več kot 7000 zabeleženih žrtvami min v letu 2017 je bilo skoraj 90 odstotkov civilistov, od tega skoraj polovica otrok. Območja, onesnažena z minami, pogosto onemogočajo dostavo humanitarne pomoči, po koncu spopadov pa odvračajo vrnitev razseljenih oseb domov.

#PosodiSvojoNogo

Mednarodni dan osveščanja o nevarnosti min in podpore protiminskemu delovanju so Združeni narodi razglasili z namenom odprave grožnje, ki jo predstavljajo mine za varnost, zdravje in življenje civilnega prebivalstva. Vsak izmed nas lahko prispeva k temu cilju in k osveščanju o nevarnosti min z objavo fotografije z zavihano hlačnico na družbenih omrežjih pod sloganom #PosodiSvojoNogo, piše v sporočilu MZZ.

Zavedajoč se nevarnosti, ki jo predstavljajo mine, je Slovenija postala ena izmed prvih držav, ki je ratificirala Konvencijo o prepovedi protipehotnih min, bolje poznano kot ottawska konvencija. Konvenciji, cilj katere je svet brez protipehotnih min, se je do danes pridružilo že 164 držav pogodbenic in letos praznuje 20. obletnico začetka veljavnosti.